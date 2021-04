Por O Dia

Publicado 21/04/2021 16:00

Como medida de segurança e proteção no combate à disseminação do novo coronavírus, a Sede da Câmara Municipal de Porto Real passou por sanitização e desinfecção, na manhã desta segunda-feira (19), para a higienização do plenário e dos demais ambientes da Casa. O procedimento também foi realizado na Casa de Acessibilidade e nos gabinetes dos vereadores. A medida foi necessária após a confirmação de circulação pessoas que testaram positivo para a Covid-19, bem como de outras com suspeita de contágio, nas dependências da Sede e seus Anexos. Por conta deste procedimento, não houve expediente na Câmara Municipal nessa data.

SESSÕES SUSPENSAS

Excepcionalmente esta semana, a Câmara de Porto Real não realizará suas sessões ordinárias. Segundo o presidente, a intenção foi preservar a saúde dos servidores. “As sessões estão acontecendo de forma remota, mas os funcionários continuam realizando suas funções de assessoramento nas dependências da Câmara para garantir que a transmissão ao vivo aconteça na internet e, hoje, com a manipulação dos produtos químicos no local, esse acesso ficou inviável”, explicou o presidente do Legislativo, Carlinho Tchaia.

A sessão de quarta-feira, dia 21, não ocorrerá, tendo em vista que as sessões dos dias 29 e 31 de março foram realizadas normalmente, durante o ‘superferiado’.

O expediente nos próximos dias não sofrerá alteração e as demais atividades administrativas acontecerão normalmente. A próxima sessão está prevista para segunda-feira, dia 26 , ainda de forma remota.