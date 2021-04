Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:30

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Porto Real informou que a Estação de Tratamento de Água do Centro está temporiamente com as atividades suspensas na manhã desta quarta-feira (21). A paralisação é por conta de uma bomba que queimou.

A equipe da Secretaria já está no local realizando os serviços de reparo, e a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado até o fim do dia. Por conta disso, a SMOSP pede atenção ao racionamento de água aos moradores dos bairros vizinhos.