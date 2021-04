Idosos de 62 anos serão vacinados na quinta-feira e os de 61 anos na sexta Divulgação/PMPR

Publicado 21/04/2021 16:00 | Atualizado 21/04/2021 18:59

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza a partir desta quinta-feira (22), a vacinação da 1ª dose contra a Covid-19 em pessoas idosas com 62 e 61 anos de idade. No primeiro dia, os profissionais atenderão idosos de 62 anos, e na sexta-feira (23), serão vacinados os idosos com 61 anos.

Para isso, a Secretaria dividiu a vacinação em cinco polos diferentes: Central de Vacinas (ao lado do Hospital Geral Municipal); Policlínico do bairro Fátima; e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros: Bulhões, Freitas Soares, Jardim Real e São José.

No ato da vacinação é preciso ter em mãos: RG e CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira as faixas etárias e em quais horários acontece a vacinação:

22/04 quinta-feira

- Idosos de 62 anos, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.

23/04 sexta-feira

- Idosos de 61 anos, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.