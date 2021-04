Durante a campanha os idosos receberão a 1ª dose dos imunizantes Divulgação

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza nesta quarta-feira (28) a vacinação contra a covid-19 para as pessoas com 60 anos ou mais. A imunização acontece em cinco polos: Central de Vacinas (ao lado do Hospital no Centro), e nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos bairros Bulhões, Freitas Soares, São José e Jardim das Acácias, em dois horários: das 8h30 às 11h30, e das 13h às 15h.

Durante a campanha os idosos receberão a 1ª dose dos imunizantes, e a Secretaria esclarece que, os idosos do município acima de 60 anos que ainda não receberam a vacina, podem comparecer aos locais de vacinação.

No ato da vacinação é necessário ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS.