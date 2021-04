Por O Dia

Publicado 29/04/2021 09:57

A CCR NovaDutra inicia, nesta semana, serviço de recuperação de sete bueiros localizados no trecho Sul Fluminense da rodovia Presidente Dutra. O serviço terá início pela estrutura no Km 291,5, em Porto Real (RJ). Entre os serviços será realizada a troca da tubulação, limpeza e concretagem do fundo do bueiro. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.

Durante a realização dos trabalhos, com início previsto às 8h e término às 17h, o acostamento pode ser interditado, para entrada e saída de veículos. A concessionária ressalta que é importante o motorista ter atenção ao trafegar pelo local de obra e respeitar a sinalização implantada.