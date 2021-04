Hospital Municipal São Francisco de Assis Dorinha Lopes

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:35

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Porto Real divulgado na quarta-feira (28), a cidade está com 14 moradores internados com coronavírus entre os 158 casos ativos. Já foram confirmados 1730 casos, sendo que, 1528 se curaram e 44 vieram a óbito.

Entre os 148 suspeitos, duas pessoas estão hospitalizadas.

Até a data, o município aplicou 5324 doses das vacinas contra Covid-19 (3542 da 1ª dose e 1782 da 2ª dose).