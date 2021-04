100ª Delegacia de Porto Real Divulgação

Policiais civis da 101ª DP (Pinheiral) prenderam, na quinta-feira (29), um homem acusado de tentar matar a própria companheira. Ele foi localizado em uma residência na zona industrial do município de Porto Real, após trabalho de inteligência e monitoramento. Surpreendido com o cerco, o autor não resistiu à prisão.

De acordo com investigações da 101ª DP, o homem era integrante de uma facção criminosa na cidade de Pinheiral. Ele teria deixado a organização após entrar em conflito com outro criminoso por conta de seu relacionamento com a vítima. O indivíduo possui extensa ficha criminal por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo.

A tentativa de feminicídio ocorreu em agosto de 2020. Na ocasião, a vítima, após ter tentado se separar do companheiro, foi surpreendida por ele em via pública e coagida a entrar em um carro. Depois, o criminoso ordenou que ela saísse do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. O homem ainda conferiu os sinais vitais da vítima e, acreditando que ela estava morta, deixou o local.

A principal motivação do crime teria sido o ciúme do autor com a vítima, por conta de seu envolvimento anterior com outro traficante, com quem teve uma filha. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão, sendo um pela tentativa de homicídio.