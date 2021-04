Vereador Juan Pablo (CIDADANIA) Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:00

Preocupado com o aumento da taxa de desemprego na cidade e com o futuro da economia local no período pós-pandemia, o vereador Juan Pablo (CIDADANIA) apresentou, esta semana, uma importante indicação durante a 18ª sessão ordinária virtual, da Câmara Municipal de Porto Real. O autor sugeriu, ao Poder Executivo, a criação e implementação de um Plano Municipal para a Retomada Econômica.

A proposta visa à elaboração de um conjunto de estratégias para superar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus e que possibilitem o aceleramento da retomada da economia, estabelecendo regras de segurança e preservação das vidas, de forma viável, e de acordo com a realidade de cada segmento.

Em sua justificativa, o parlamentar frisou a necessidade do plano para a cidade e destacou que as ações precisam ser realizadas de forma planejada, urgente e consciente. “Hoje o mundo está vivendo um momento de crise e Porto Real também sente e sofre com esses reflexos. Infelizmente temos muitas famílias sendo assoladas pelo desemprego. O Plano deverá prever uma série de ações de forma conjunta e multidisciplinar, através do apoio ao setor produtivo, aos empreendedores locais e com a inserção de moradores desempregados no mercado de trabalho. Precisamos exigir políticas públicas mais intensas e efetivas para que se promova a empregabilidade e geração de renda no nosso município”, declarou Juan.

A indicação foi aprovada por todos os demais vereadores presentes na sessão e será encaminhada ao Poder Executivo, para aprovação do prefeito e avaliação das medidas cabíveis.