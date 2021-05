Campanha terá continuidade no decorrer da semana Regiane Real

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:34

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na segunda-feira (3), a fase de vacinação contra a Covid-19 no grupo de pessoas com comorbidades. Nesse primeiro dia, a campanha foi realizada em sete polos diferentes e voltada para pessoas diabéticas com idade de 55 a 59 anos. A campanha terá continuidade no decorrer da semana.

Os diabéticos que ainda não estão cadastrados na Rede Pública, devem ir à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua residência para realização do cadastro, apresentando o laudo médico.

Essa semana também foi marcada pelo recebimento de 650 novas doses de imunizantes contra à Covid-19, que chegaram ao município no domingo, 2 de maio. O lote continha 590 doses da fabricante AstraZeneca e 60 doses do laboratório CoronaVac.

“Através da determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI), anunciaremos nos próximos dias os outros grupos com comorbidades para receber a primeira dose da vacinação. Já em relação à segunda dose Coronavac dos idosos com 65 anos, a SMS dará continuidade a imunização agendada realizada nas USFs”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.