Divulgação/PMPR

Publicado 04/05/2021 15:33

A Secretaria Municipal de Ordem Pública, através da Defesa Civil, tem realizado uma campanha de conscientização para o risco de queimadas urbanas em Porto Real. Na tarde da segunda-feira (3), o órgão foi acionado para atender duas ocorrências, sendo uma no bairro Jardim das Acácias e outra no Colinas.

Segundo o diretor da Defesa Civil Bruno Souza, houve o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, que enviou um caminhão-pipa para auxílio no combate às chamas e conseguiram conter o fogo. “Peço que as pessoas redobrem os cuidados com pontas de cigarro jogadas. Se houver incêndio proposital é crime ambiental”, destacou Bruno, completando que este tipo de ato criminoso está previsto em lei, com multa.

A Defesa Civil está pronta para atender aos chamados dos moradores, mas apela para a conscientização de que a fumaça inalada pode causar graves problemas respiratórios, agravada ainda mais pela pandemia, além de prejudicar o meio ambiente. Em caso de necessidade, o telefone da Defesa Civil é o (24) 3353-3537.