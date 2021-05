Confira os números da Covid-19 em Porto Real Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:29

A cidade de Porto Real confirmou na segunda-feira (3) mais duas mortes de coronavírus: um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e morreu no dia 29 de abril. Já no dia 1º de maio faleceu uma mulher de 71 anos que estava hospitalizada no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Com esses óbitos, a cidade contabiliza 46 mortes pela doença.

Até o momento, já foram confirmados 1762 casos, com 1575 curados. Entre os 141 casos ativos, 10 pessoas estão internadas, Um morador também está hospitalizado com suspeita de Covid-19.

Publicidade

Até a data, o município aplicou 5570 doses das vacinas contra Covid-19 (3727 da 1ª dose e 1843 da 2ª dose).