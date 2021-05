Vereador pode participar por meio de videoconferência ou no plenário da Casa Divulgação

Na segunda-feira (3), a Câmara Municipal de Porto Real voltou a realizar suas sessões no formato misto, podendo o vereador participar de forma virtual ou presencial, por meio de videoconferência ou no Plenário da Casa. A presença do público segue suspensa e o acompanhamento dos trabalhos continua sendo disponibilizado pela internet. A transmissão ao vivo acontece, normalmente, toda segunda e quarta, às 10h, através do site oficial do Legislativo.

No Plenário, seguindo os cuidados com distanciamento social, uso de máscaras e itens de higienização, estiveram presentes os vereadores Carlinho Tchaia, Diego Graciani, Elias Vargas, Fábio Maia, Henry de Carvalho e Renan Márcio. Por videoconferência, participaram os vereadores Cláudio Guimarães, Fernandinha, Juan Pablo e Ronário de Souza. Já o vereador Fernando Beleza, teve sua ausência justificada, por motivos de doença.

Os parlamentares iniciaram os trabalhos manifestando solidariedade à família do Senhor Celso Pereira do Valle, carinhosamente conhecido como Seu Celso, concedendo uma moção de pesar, em face do seu falecimento, ocorrido em 24 de março de 2021, aos 73 anos. A homenagem postura foi entregue ao seu filho e funcionário da Casa, Flávio Amorim do Valle. No decorrer do encontro, várias indicações solicitando melhorias em diversas áreas da cidade também foram apresentadas e colocadas em discussão.

O vereador Diego Graciani solicitou a revitalização e adequação do logradouro público localizado entre a Rua 22 e a Avenida B, do bairro Jardim das Acácias; Já Renan Márcio pediu a construção de vestiários e banheiros na quadra dos bairros Jardim Real e Novo Horizonte. Atendendo pedidos de funcionários, Ronário de Souza solicitou a disponibilização de um veículo para atender as necessidades dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Fábio Maia sugeriu o manilhamento do córrego que faz travessia transversal com a Rua José dos Santos, no bairro Jardim Real; Já Carlinho Tchaia recomendou o asfaltamento e instalação de iluminação pública nas Ruas 2 e 7, do bairro Jardim das Acácias.

Na ocasião, sugestões verbais também foram apresentadas. Os vereadores Elias Vargas e Renan Márcio solicitaram que o Executivo realize com urgência um processo seletivo para contratação de mais agentes de saúde para o município e pediram agilidade no pagamento das gratificações previstas no Programa Previne Brasil, antigo PMAQ. Renan e Elias também sugeriram a aquisição de um veículo para transportar e atender as necessidades dos agentes de saúde. Diego Graciani pede a sinalização vertical e horizontal com instalação de lombada no entroncamento entre a Av. Dom Pedro II e a Rua Vitória no bairro Village. Ronário de Souza sugeriu a disponibilização de um profissional de psicologia no Hospital Municipal para auxiliar pacientes e familiares afetados pelo COVID-19. Já Carlinho Tchaia solicitou a instalação de quebra-mola com faixa elevada na Rua Rondônia e no trecho entre a Rua Amazonas com a Avenida B, no bairro Freitas Soares.

As proposituras foram aprovadas por todos os vereadores presentes e serão encaminhadas ao Poder Executivo, para aprovação do prefeito Alexandre Serfiotis e avaliação das medidas cabíveis.