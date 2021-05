Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:00 | Atualizado 05/05/2021 11:43

A Prefeitura de Porto Real divulgou nesta quarta-feira (5) o resultado do Processo Seletivo Simplificado da Saúde. As informações estão disponíveis no site da prefeitura e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde. Se necessário, o recurso deve ser dirigido ao Presidente da Comissão e entregue no mesmo local das inscrições , no horário das 09h às 15h, no prazo de até 24 horas após a divulgação do resultado final.