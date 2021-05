Reunião aconteceu na quarta-feira, dia 5 Divulgação

Publicado 07/05/2021 13:00

O vice-prefeito de Porto Real, Rafael de Carvalho Lima, e a secretária de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, se reuniram nesta semana com representantes do Sebrae/RJ da região do Médio Paraíba, para discutirem ações que visam a implantação da Sala do Empreendedor, bem como o processo de desburocratização. O encontro aconteceu no gabinete do Palácio 5 de novembro, no Centro.

De acordo com o vice-prefeito, o apoio do Sebrae com o foco nas pequenas empresas, é um fator super positivo para a retomada do crescimento econômico de setores de diversos seguimentos. “O Sebrae é um parceiro indispensável para auxiliar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda. Agradeço todo o apoio que Porto Real vem recebendo para a implantação da Sala do Empreendedor e para a desburocratização”, completou o prefeito Alexandre Serfiotis.