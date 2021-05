Equipe de profissionais que atuam no Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:40

O prefeito Alexandre Serfiotis recebeu no gabinete municipal na de terça-feira (11), uma equipe de profissionais que atuam no Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis, e ainda, usuários do serviço prestado na unidade. O objetivo do encontro foi alinhar ações do executivo que possam melhorar e adequar os setores de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional do Centro de Reabilitação.

Entre as alternativa apresentadas pelos profissionais, esteve a implantação de um atendimento integrado, agindo de acordo com a necessidade dos usuários da rede, principalmente em relação a abordagem e assistência às crianças portadoras de necessidades especiais. “Precisamos da definição de metas e objetivos a serem atendidos a curto e longo prazo, que visem uma melhor estruturação desses setores”, disse Eliana Rodrigues, que é mãe de um usuário da unidade e foi convidada para compôs a comissão presente na reunião.

Em resposta, Alexandre reiterou a avaliação sobre a demanda e o serviço prestado na unidade, além do direcionamento de recursos humanos para os setores terapêuticos. “Através dessa relação direta posso atender de perto a solicitação para adequação e reestruturação dos setores atuantes no Centro de Reabilitação. Acima de tudo, é importante essa união entre funcionário e usuário, para que tenhamos uma efetividade da assistência prestada”, finalizou o prefeito.

Também participaram da reunião a fonoaudióloga, Priscila Silveira; a terapeuta ocupacional, Adriana Modesto; a fisioterapeuta, Cátia Rosas e o funcionário da unidade, Josias da Conceição.