Publicado 12/05/2021 17:00

Visando adquirir novos conhecimentos para ampliar a produção de hortaliças e melhorar a qualidade das mudas distribuídas para os moradores de Porto Real, um grupo de funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), realizou uma visita técnica ao viveiro de mudas da empresa JH Hortaliças, no bairro Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa.

A equipe da SMDR foi composta pelos funcionários, Adolpho Macias, André, Patrick e Sebastião do Carmo, que trocaram experiências e buscaram novas técnicas, tanto para aumento na produção, quanto para melhorar a qualidade das mudas.

Segundo o secretário de Agricultura, Anderson Martins, a experiência com técnicos agrícolas da vizinha Barra Mansa é muito importante e será aplicada no Projeto Horta Municipal, que já distribui mais de 30 mil mudas de hortaliças. "Agradecemos o pessoal da empresa JH Hortaliças, por terem nos recebido com carinho e nos passar novos conhecimentos", frisou o secretário.