Vacinação acontece das 9h às 14h na Praça da Matriz Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:00

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira (13) mais um Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município, destinada a parte dos grupos de comorbidades. A vacinação acontece das 9h às 14h na Praça da Matriz (Praça Getúlio Vargas).

Seguindo os critérios de priorização da nota técnica do Programa Nacional de Imunização, serão imunizadas as pessoas com: comorbidades de 45 a 49 anos, gestantes e puérperas independente de condições pré-existentes de 30 a 39 anos, e moradores com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 40 a 44 anos.

Publicidade

Para a imunização, além de apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF, os munícipes precisam se enquadrar nas faixas etárias e comorbidades correspondentes. Além disso, é necessário apresentar comprovantes que demonstrem pertencer a um destes grupos como: atestados médicos, exames, receitas, relatórios, prescrição médica, etc).

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624, ou com a agente de saúde do bairro onde mora. No local do drive-thru haverá um ponto de coleta para receber doações de alimentos não perecíveis para a Campanha Quatis Solidária, da Secretaria de Assistência Social.