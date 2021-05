Vereador Ronário de Souza (PSDB) Divulgação

Publicado 14/05/2021 12:00

O vereador Ronário de Souza (PSDB) teve uma importante indicação aprovada por unanimidade, durante a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real. Visando aproveitar melhor o tempo livre dos alunos durante o recreio escolar, o autor sugeriu ao Poder Executivo a instalação de parques com brinquedos adaptados nas unidades escolares de educação infantil e a distribuição de jogos para realização de atividades dirigidas nas escolas de 4º a 9º ano.

O parlamentar solicitou também a instalação de equipamentos de som com microfone em todos os pátios escolares para organizar a entrada e saída de alunos, bem como auxiliar os momentos recreativos. “A intenção é aproveitar e ocupar de forma mais atrativa e produtiva esse tempo livre dos alunos no ambiente escolar. A hora do recreio é valiosa para a percepção do desenvolvimento emocional e social da criança e as atividades dirigidas apresentam diversas possibilidades de novas aprendizagens. Elas promovem a socialização e a interação entre os estudantes, além de ajudarem a diminuir atitudes agressivas, amenizando a ociosidade, agitação e indisciplina”, pontuou Ronário, que também é profissional da área.



Ainda segundo o vereador, a indicação surgiu após visitas realizadas nas unidades escolares e em atendimento às demandas dos gestores. “No início deste ano, tive a oportunidade de ouvir todos os gestores escolares e, durante as visitas, conheci as necessidades de cada unidade. Com as reivindicações em mãos, nasceu a propositura e agora contamos com o apoio do Poder Executivo”, destacou.