Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:00

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, se reuniu na quinta-feira (13) com representantes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, no gabinete da prefeitura, para tratar sobre medidas de combate e conscientização sobre maus-tratos aos animais. Dayana Queiroz da Silva, do Grupo Segunda Chance animal, também participou.

O assunto vem preocupando muito a administração municipal, em virtude de várias situações de abandono, e, inclusive de envenenamento de animais ocorridos recentemente. "Precisamos de todo um trabalho de conscientização sobre os maus tratos aos animais, mas também é necessário buscar formas de identificação para posterior punição aos que praticam qualquer crueldade, seja com animais domésticos de pequeno e grande porte, seja com animais silvestres", destacou o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Jorge Porto.

A representante do Grupo Segunda Chance Animal disse que é muito gratificante saber que o empenho do grupo não tem sido em vão, pois os serviços vem recebendo total apoio da atual administração. "Receber este apoio renova as forças das pessoas do grupo na luta incansável pela causa animal", salientou Dayana Queiroz.

Segundo o prefeito, é extremamente necessário que seja estabelecida uma parceria entre os órgãos municipais competentes e o Grupo Segunda Chance animal que luta com muitas dificuldades na defesa e na garantia da vida dos animais. O Prefeito destacou que há um trabalho conjunto de troca de informações e experiências para que haja um combate mais efetivos aos maus tratos e um serviço de conscientização com incentivo a adoção responsável.