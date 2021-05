Por O Dia

Publicado 15/05/2021

O trânsito não deveria ser sinônimo de risco, violência ou temor. Pelo contrário. Pode e deve colaborar na relação entre pessoas, bairros e cidades. A partir desta premissa, oconvida alunos a repensarem o espaço e a, durante o maio amarelo. Na Dutra, o projeto conta com o apoio da CCR NovaDutra.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),com veículos de transporte e passeio são a principal causa de. E por isso, no mês da conscientização mundial sobre o trânsito, o projeto do Instituto CCR sugere uma adaptação da ferramenta cartografia social. “A cartografia é a atividade que surgiu para ajudar as pessoas a se localizarem, portanto é um recurso poderoso para o nosso trabalho de fomentar educação e cidadania no trânsito”, comenta Ariane Teles, do Instituto CCR, responsável pelo programa. A cartografia social representa os objetivos e olhares de um grupo de pessoas em relação a um espaço geográfico”, completa.O objetivo dessa abordagem é que os alunos façam o mapeamento dos locais inseguros para os pedestres e ciclistas,. A sugestão de atividade está à disposição, não somente dos profissionais de educação, mas também para o público em geral no site do programa