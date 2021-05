Evento de anúncio da creche de Bulhões Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 13:00

A Prefeitura de Porto Real anunciou na última sexta-feira (14), a retomada das obras de construção da nova creche no bairro Bulhões. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para a retomada da obra, foi preciso reunir o departamento de engenharia municipal com a empresa responsável para a reavaliação do projeto inicial. Após alguns ajustes e adequações, foi iniciado a limpeza do canteiro de obras para que a construção pudesse ser retomada.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, a previsão é que os serviços sejam concluídos o mais rápido possível. “O pedido de uma creche já era anseio dos moradores do bairro. Nosso objetivo agora é retomar as atividades e devolver à comunidade escolar a esperança de uma educação de qualidade e que atenda as nossas crianças”, disse Alexandre, durante o anúncio feito no pátio de construção da nova unidade.

Publicidade

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, disse que a unidade terá dois andares e 544,34 m², contendo: berçário e maternal I, II e III; salas de multiuso e de atendimento individual, ‘playground’, pátio coberto e uma área destinada para reuniões e atividades pedagógicas. "Além disso, a unidade contará com toda as adaptações para a acessibilidade como rampas e corrimãos, e ainda, um elevador voltado para cadeirantes”, explicou.



Segundo a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) com a conclusão das obras será possível ampliar o atendimento a educação inicial do município. “Por meio da nova unidade conseguiremos atender 160 crianças em dois turnos. Para isso, contaremos com um efetivo de nove professores, dois orientadores, dois funcionários para o administrativo, dois auxiliares, 10 auxiliares de creche, três auxiliares de serviços gerais e duas cozinheiras”, concluiu a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira de Souza.