Vereador Carlinho Tchaia (AVANTE) Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:16

Garantir que a Prefeitura de Porto Real distribua, gratuitamente, absorventes higiênicos para mulheres em estado de vulnerabilidade social, inscritas nos CRAS - Centros de Referência de Assistência Social da cidade e também para jovens e adolescentes matriculadas na rede pública municipal. Essa foi a sugestão apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Real, vereador Carlinho Tchaia (AVANTE), em forma de indicação, durante a 22ª sessão ordinária legislativa.

Segundo o vereador, o objetivo é contribuir com a saúde íntima da mulher e proporcionar um período menstrual mais confortável e higiênico, combatendo o que a Organização das Nações Unidas (ONU) chama de pobreza menstrual, caracterizada pela carência econômica para adquirir esse item. O autor também pretende evitar os casos de evasão escolar causadas pela falta do absorvente.

“A proposta é destinada a mulheres que não possuem condições financeiras para adquirir este item de higiene pessoal. A distribuição de absorventes é uma questão de saúde pública. Sabemos que, sem recursos financeiros, muitas acabam improvisando e utilizando materiais inadequados para conter o fluxo menstrual, o que representa um perigo à saúde”, destacou Carlinho.

No caso das adolescentes, a falta deste recurso tão básico provoca uma sensação de insegurança e faz com que muitas parem de frequentar as aulas, durante o período menstrual, prejudicando assim o seu desempenho escolar. “Se parar para analisar, muitas alunas perdem em média 5 dias de aulas por mês, que no final do ano somam 45 dias. São inadmissíveis as faltas e o motivo. A menstruação é uma necessidade biológica feminina e todas merecem acesso à higiene neste período”, defendeu ele.