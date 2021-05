Orientação aos motociclistas acontece entre 8h e 12h Divulgação/CCR

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:23

Em continuidade das ações programadas pela CCR NovaDutra para o Maio Amarelo, será realizada nesta quinta-feira (20), uma ação de educação e conscientização voltada para os motociclistas que utilizam a via Dutra. Todo motociclista que passar pelo Km 287 da pista sentido São Paulo, em Barra Mansa (RJ) será orientado pelas equipes da Concessionária e Polícia Rodoviária Federal entre 8h e 12h. Além de receber um folheto da campanha ‘Motociclista: prevenção é a melhor proteção’, com dicas de segurança e de manutenção do veículo, também será distribuída uma flanela aos motociclistas.



Entre as dicas de segurança, destaque para a importância de realizar a manutenção preventiva da motocicleta, como verificar a calibragem e a vida útil dos pneus, e o uso de equipamentos de segurança, entre eles o capacete. Também serão distribuídas flanelas a todos que passarem pelo local.

A ação desta quinta faz parte de uma série de atividades educativas e de conscientização que a CCR NovaDutra realiza durante todo o mês de maio, em alusão ao Maio Amarelo. O objetivo é atingir todos os públicos que utilizam a rodovia (motoristas, caminhoneiros, motociclistas, pedestres e passageiros de ônibus), e assim, contribuir para um trânsito com mais respeito e responsabilidade, atitudes que têm faltado nos dia de hoje.