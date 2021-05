Processo seletivo aconteceu no Horto Municipal de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:35

Através de mais um processo seletivo realizado no Horto Municipal de Porto Real, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, assegurou 15 novas vagas de emprego, por meio de uma parceria com o setor privado. O processo de contratação ocorreu na terça-feira (18), onde os candidatos concorreram às vagas de servente, pedreiro e operador de máquinas pesadas.

Segundo a Secretaria, os selecionados terão a carteira assinada e outros benefícios junto a empresa contratante. “Com os 15 selecionados de hoje, somaremos 30 vagas geradas e preenchida ainda neste mês de maio para a área da construção civil. Quero ainda reforçar que as vagas estão sendo preenchidas através dos currículos enviados a Secretaria, onde conseguimos apresentar as empresas a demanda do nosso município”, explicou a diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues.

