Vacinas chegaram de helicóptero no Parque da Cidade, em Barra Mansa Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:03

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real recebeu na quarta-feira (19), uma nova remessa de imunizantes contra à Covid-19. Ao todo, são 160 doses da vacina AstraZeneca.

A SMS informou que as vacinas serão utilizadas no atendimento da dose de reforço. Em breve será divulgado o calendário de atendimento com a faixa etária e grupo.