Publicado 21/05/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Saúde informou que está disponível desde quinta-feira (20), a retirada dos óculos entregues à população através do projeto Olhar Porto Real. Ao todo, 118 pacientes serão atendidos com as novas armações, e para a retirada, é necessário apresentar um documento pessoal de identificação. Os óculos podem ser retirados de segunda a sexta, das 8h às 17h, na sede da Secretaria de Saúde localizada à Rua Fernando Bernardelli, número 1219, Centro.

O prefeito Alexandre Serfiotis reitera que a fila de atendimento do Olhar Porto Real está zerada e que a próxima escolha de armações acontecerá na sexta, 28 de maio. “Nossa expectativa é que a nova remessa atenda cerca de 70 munícipes. É importante que quem deseja ser atendido pelo projeto, que procure a Secretaria e faça o processo de avaliação socioeconômica”, explicou o prefeito.

Durante a solicitação dos óculos o munícipe deve apresentar a cópia dos seguintes documentos: duas cópias da prescrição médica (exclusivamente da rede pública credenciada, contratada ou conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS) com data inferior a 06 meses; comprovante de renda; cartão SUS; dos documentos de identidade e CPF do requerente ou do seu responsável legal; no caso de criança/adolescente incluir uma cópia da certidão de nascimento. Uma cópia do comprovante de residência em nome do requerente e em caso de residir em imóvel alugado, incluir declaração do proprietário do imóvel ou cópia do contrato de locação. É necessário apresentar um número de telefone de contato.