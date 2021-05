Secretaria está realizando a recuperação de meios-fios e calçada Divulgação

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) deu a continuidade na quinta-feira (20), em dois serviços de melhoria urbana nas vias públicas de Porto Real. Na Avenida A, no bairro Freitas Soares, os serviços estão voltados para o nivelamento das tampas de bueiros do sistema de coleta de esgoto sanitário. Além disso a Secretaria está realizando a recuperação de meios-fios e calçada, e o recapeamento asfáltico de alguns trechos da via.

Já no bairro Jardim das Acácias, a Secretaria segue realizando a manutenção e concretagem das calçadas, onde os serviços estão concentrados na Rua Um e Avenida Salvador, próximo a Escola Municipal Cruz e Souza. “São duas obras voltadas para a segurança e a mobilidade de pedestres e motoristas. Estamos trabalhando intensamente para que a população possa usufruir dessas melhorias o mais breve possível”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.