Passarela na via Dutra, em Itatiaia Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:20

O pedestre que utilizar a passarela no km 318,2 da via Dutra, em Itatiaia, nesta sexta-feira (28), vai participar da ação educativa ‘Travessia Segura’ realizada pela CCR NovaDutra. A campanha faz parte do calendário de atividades de conscientização e orientação que a concessionária realiza durante o mês, em alusão ao Maio Amarelo.

A ação ‘Travessia Segura’ tem como objetivo orientar pedestres e ciclistas sobre a importância do uso correto da passarela como a maneira mais segura de atravessar a rodovia, reduzindo o risco de acidentes e mortes por atropelamento.

Levantamento da CCR NovaDutra mostra que nos quatro primeiros meses de 2021 foram registrados três atropelamentos fatais no trecho Sul Fluminense da via Dutra, que vai do km 219,0 ao km 333,0. O número é igual ao contabilizado no mesmo período de 2020. A Polícia Rodoviária Federal é parceira da Concessionária na ação.