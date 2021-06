Através de uma alvorada, os moradores recepcionaram a banda - Fabiano Sabino

Através de uma alvorada, os moradores recepcionaram a bandaFabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:00

A festa de Santo Antônio, realizada na cidade de Arapeí (SP), foi palco de uma apresentação da Banda Municipal de Porto Real no último domingo, 13 de junho. Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) e respondendo ao convite dos organizadores, a banda fez parte da programação do evento que é realizado em alusão ao Santo Padroeiro do Município.

“Essa é uma festa tradicional e é sempre uma honra poder participar. O evento teve início às seis da manhã, quando através de uma alvorada, os moradores recepcionaram a banda em um desfile pela cidade. Mais tarde, a Banda finalizou sua participação se apresentando na matriz do município, onde estavam presentes o prefeito, Renê Lúcio Gonçalves, e o padre de Arapeí”, explicou a Secretária de Assistência Social, Valeria Sá.

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, elogiou a Banda e agradeceu aos organizadores do evento pelo convite. “Apresentações como essa trazem sempre bagagem aos nossos músicos. A Banda Municipal é um legado de Porto Real, que sempre nos orgulha através do seu repertório musical”, reforçou o prefeito.