Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, através do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Ecologia (Condema), realiza no dia 22 de junho a 1ª Sessão Plenária Ordinária de Defesa do Meio Ambiente (biênio 2020/2021). A reunião será às 14h no Horto Municipal.