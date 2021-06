Sessão aconteceu seguindo todos os cuidados com higienização e uso de máscaras - Divulgação

Publicado 17/06/2021 07:00

Na quarta-feira (16), duas peças orçamentárias importantes para o futuro da cidade foram apresentadas aos vereadores de Porto Real, durante o expediente da 32ª sessão ordinária legislativa. Na ocasião, foi realizada a primeira leitura do Projeto de Lei, encaminhado pela Prefeitura, sobre o Plano Plurianual (PPA) que trata sobre os gastos previstos para o quadriênio 2022-2025 e também a leitura parcial do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO), para a elaboração do orçamento anual 2022. A continuação da leitura da LDO será realizada na sessão da próxima segunda.

No Plenário, seguindo todos os cuidados com higienização e uso de máscaras, estiveram presentes os vereadores Carlinho Tchaia (AVANTE), Fábio Maia (DC), Renan Márcio (PSD), Ronário de Souza (PSDB), Henry de Carvalho (PDT) e Elias Vargas (PRTB). Por videoconferência, participaram os vereadores Diego Graciani (CIDADANIA), Fernando Beleza (PSD), Juan Pablo (CIDADANIA), Fernanda Emerenciano (PDT) e Cláudio Guimarães (PTB).

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece ações e prioridades para os próximos quatro anos, é um modelo de gestão que envolve planejamento, execução e avaliação constantes. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as despesas, receitas e prioridades do município para o ano seguinte. É com base no que será aprovado na LDO que se formula a Lei Orçamentária Anual (LOA).