Por O Dia

Publicado 20/06/2021 13:00 | Atualizado 20/06/2021 15:27

O município de Porto Real alcançou esta semana 33% da população vacinada com a primeira dose contra o coronavírus. Foram 6.629 moradores vacinados com uma dose e 2.397 (12%) com a segunda, totalizando 9.026 aplicações.

Atualmente, a campanha de vacinação na cidade está imunizando as pessoas sem comorbidades com 51 anos ou mais.

