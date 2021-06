Moradores interessados devem abrir processo administrativo na Secretaria de Saúde - Divulgação

Publicado 21/06/2021 09:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou na última semana mais uma etapa do projeto “Olhar Porto Real”, com atendimento de 93 pessoas para escolha de armação de óculos por novos beneficiários, que foram inscritos no programa após prescrição oftalmológica comprovada e inscrição previamente feita.

Com o objetivo de contemplar com óculos de grau as pessoas que apresentam problemas de visão o projeto que estava paralisado foi retomado no início de janeiro e já teve entrega de 86 óculos, zerando a fila de espera que havia.

Segundo informações da SMS, após a escolha das armações os óculos começam a ser feitos e assim que estiverem prontos os beneficiados são chamados para a retirada deste importante acessório para quem convive diariamente com alguma dificuldade de visão.

A Coordenadora do projeto, assistente social Daline Lopes Cortês, destacou que os procedimentos para ser beneficiado pelo são: abrir processo administrativo na Secretaria de Saúde levando duas cópias da receita médica com dada inferior a 6 meses; comprovante de renda (extrato bancário ou carteira de trabalho); comprovante de residência em nome do requerente ou, caso morar de aluguel, declaração do proprietário do imóvel informando do aluguel ou o contrato de locação; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); RG e CPF do requerente ou, no caso de menores, do responsável legal; telefone de contato (obrigatório), se não tiver, pode ser de um amigo, parente ou vizinho.