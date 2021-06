Reunião aconteceu no Horto Municipal - Divulgação

Publicado 21/06/2021 13:00

O prefeito Alexandre Serfiotis, junto aos secretários municipais, Renato Ibrahim (Saúde), Jorge Porto (Ordem Pública) e Felipe Nascimento (Comunicação), e dos diretores Cleonice da Silva (Atenção Básica) e Macello Stocco (Cultura), realizou na sexta-feira (18), uma reunião no Horto Municipal com os líderes religiosos de Porto Real para apresentação dos protocolos municipais de combate ao coronavírus.

O encontro teve o objetivo de apresentar os dados gerados pela atual gestão, visando uma apresentação das diretrizes que estão no Decreto Municipal. “Essa é uma continuidade do nosso último encontro, onde cada uma das unidades religiosas tem forte influência nas famílias sobre as atividades cotidianas. É a partir dessa premissa que surge a importância de estarmos reunidos com os líderes religiosos”, reiterou o prefeito durante a abertura da reunião, onde também falou sobre a reposição dos médicos no município; a retomada das especialidades médicas e reabertura dos centros cirúrgicos; da compra de equipamentos e rouparia; além da ampliação do Hospital Municipal.

Alexandre também falou sobre o atendimento de cerca de 30% da população através da 1ª dose de imunização contra a Covid-19, número esse que abrange todos os grupos como: idosos, pessoas com deficiência bem como os pais e tutores, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e de educação.

Já a diretora de Atenção Básica Cleonice apresentou as medidas do município em relação a Lei nº 14.151, que garante o afastamento das mulheres gestantes das atividades trabalhistas presencias, bem como, a visita e fiscalização de 54 empresas, inclusive das unidades municipais.

Cleonice ainda falou sobre os resultados provindos das campanhas de conscientização através dos canais municipais de Comunicação. “No último encontro com os líderes, o município estava na faixa laranja sobre o risco da Covid. Atualmente, estamos na faixa amarela e nosso objetivo é estar na faixa verde. Vale ressaltar que o número de casos caiu, mesmo durante o inverno, onde a expectativa era que os números de ocorrência dos casos crescessem”, disse a diretora.

Já o secretário Jorge Porto reforçou que as denúncias de aglomerações e demais violações dos decretos municipais durante a pandemia do coronavírus, poderão ser feitas pelo WhatsApp: (24) 3353-1245.