Destaque para o Novo Peugeot 208 classificado na 5ª posição entre os mais vendidos no segmento B Hatch - Divulgação/Peugeot

Publicado 14/08/2021 11:00

A Peugeot, do grupo Stellantis e com montadora em Porto Real, no sul do Rio, superou nos sete primeiros meses de 2021 o volume total de vendas do ano passado. Com 15.040 unidades comercializadas de janeiro a julho, a marca do Leão cresceu 11,6%, em relação aos 13.477 veículos vendidos durante o ano inteiro de 2020. Quando comparado aos sete primeiros meses do ano, o crescimento foi de 164,6%. O bom desempenho da Peugeot no mês de julho, também levou a marca a alcançar 1,9% em market share no Brasil, seu melhor resultado em participação desde 2012.

Os números representam um crescimento significativo da Peugeot no mercado brasileiro e destacam o trabalho que a marca vem executando para entregar melhores experiências aos consumidores. “Esse excelente resultado consolida a assertividade do nosso esforço com a rede de concessionárias, o foco na qualidade dos produtos e atendimento, além do importante trabalho realizado no pós-venda”, explica Cristiano Bandeira, Diretor Comercial da Peugeot Brasil.

O Novo Peugeot 208 segue como destaque entre os modelos disponíveis no portfólio da marca. Superando os recordes de vendas a cada mês, o veículo atingiu a 5ª posição entre os mais vendidos do segmento B Hatch e alcançou 5,2% de participação de mercado em julho. Com ampla lista de itens de série, o Novo Peugeot 208 tem cada vez mais conquistado consumidores que prezam por conforto e tecnologia, com um design único.

Já o recém-lançado Novo 3008 também tem apresentado boa aceitação. Entre os meses de junho e julho deste ano, o SUV registrou um crescimento de 159%. “O modelo traduz design, elegância e tecnologia, características marcantes do DNA da Peugeot. Ele tem apresentado aumento constante nas vendas e acima do esperado. Sem dúvida, o SUV está contribuindo para o nosso expressivo crescimento no mercado”, acrescenta Felipe Daemon, Head de Brand Peugeot na América do Sul.