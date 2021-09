Policial militar de 32 anos morreu depois de capotar com o carro - Divulgação

Publicado 10/09/2021 15:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Independência realizada entre os dias 3 e 7 de setembro no trecho do Sul Fluminense, na via Dutra. Os números da 7ª Delegacia apresentaram um aumento nos acidentes e mortes.

No ano passado, foram cinco acidentes, seis feridos e nenhuma morte. Durante o feriado desse ano, foram registrados oito acidentes esse ano, com cinco feridos e duas mortes.

No sábado (04), um homem morreu depois de ser atropelado no km 332 da Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Na madrugada de segunda-feira (06), um policial militar, de 32 anos, morreu após ser lançado para fora do veículo depois que o carro dele capotou no km 258 da Dutra, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda.

Houve uma diminuição de 12% nas multas aplicadas. Em 2020, foram 228 infrações. Já em 2021, entre as 200 multas, sendo que 49,5% foram por falta do uso do cinco de segurança.