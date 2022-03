Carro apreendido estava escondido próximo de uma fazenda - Divulgação

Carro apreendido estava escondido próximo de uma fazendaDivulgação

Publicado 06/03/2022 06:00

A Polícia Militar (PM) prendeu neste sábado (5) mais dois suspeitos de envolvimento na explosão e roubo de duas unidades bancárias em Quatis. A dupla foi encontrada no bairro Jardim Real, em Porto Real. Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que um carro com os quatro pneus furados estava escondido próximo de uma fazenda. No local, testemunhas disseram que dois homens tinham saído do veículo e foram para uma casa.

Após buscas na localidade, os policiais encontraram os dois suspeitos. Um deles confessou que o carro seria usado para ajudar no resgate de outros ladrões envolvidos nas explosões dos bancos. Os dois jovens, de 19 e 20 anos, foram autuados por receptação na 100ª Delegacia Policial de Porto Real. A Polícia Civil confirmou que o carro era clonado e era monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde o dia do crime , na última segunda-feira (28).

Durante o fim de semana, a PM reforçou o patrulhamento nas entradas e saídas das localidades de Falcão, Fumaça, Morro Grande e São Joaquim. Ao todo, dez suspeitos já foram identificados — sete foram presos, um adolescente foi apreendido e dois morreram em confronto com a polícia. Denúncias sobre o caso podem ser feitas para os seguintes telefones: (24) 3360-0112 ou 3381-4656. O anonimato é garantido.