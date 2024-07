Terminal Rodoviário de Porto Real está com obra parada há mais de 1 ano - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Terminal Rodoviário de Porto Real está com obra parada há mais de 1 anoFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Publicado 26/07/2024 23:20

Porto Real - As obras para o Terminal Rodoviário, em Porto Real (RJ), começaram no término do prazo estipulado pela prefeitura. De acordo com o informativo da construção, a obra teria início em janeiro de 2023 e finalização em junho deste ano. No entanto, até agora nada foi feito.

A apresentação do projeto aconteceu em 2021, quando uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), mostrou ao prefeito Alexandre Serfiotis, os planos estratégicos de trabalho para a implantação. O projeto envolvia a construção do Terminal Rodoviário, no bairro Freitas Soares.

Há época, Serfiots informou que tudo estava sendo pensado dentro de um plano para retomar o crescimento de Porto Real e tornar a cidade atraente para as grandes empresas. "Para isso será feito um plano estratégico em três etapas, sendo: sondagem e avaliação dos terrenos; criação e aprovação dos projetos; e a execução das obras”, comentou o prefeito.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Real, a construção da rodoviária é um convênio pactuado com o Ministério do Turismo, com repasse de recursos realizado através da Caixa Econômica Federal (CEF). E devido à desistência da empresa inicialmente vencedora, um novo certame licitatório foi realizado.

Informou ainda que a nova empresa vencedora recebeu a ordem de serviço em 14/06/24, com previsão de término em 1 ano. Segundo a prefeitura, a obra já está em andamento.