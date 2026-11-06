Ocorrência foi registrada na Delegacia de Porto Real - Foto: PRF

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Porto RealFoto: PRF

Publicado 06/11/2026 16:47





A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na altura do km 297 da pista sentido Rio de Janeiro. Uma equipe da 7ª Delegacia da PRF realizava policiamento ostensivo quando abordou uma carreta com placas de Curitiba (PR). Um caminhoneiro de 24 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (5), durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real . O motorista tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Na mesma abordagem, os agentes constataram irregularidades no transporte de mais de 25 toneladas de um produto químico classificado como perigoso e tóxico.A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na altura do km 297 da pista sentido Rio de Janeiro. Uma equipe da 7ª Delegacia da PRF realizava policiamento ostensivo quando abordou uma carreta com placas de Curitiba (PR).





Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais identificaram uma ordem de prisão expedida em 6 de maio de 2026 pela Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Fazenda Rio Grande, vinculada ao Tribunal de Justiça do Paraná. O mandado foi expedido em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Conforme o documento, a dívida registrada na ocasião era de R$ 6.082,59, e a ordem judicial tinha validade até esta sexta-feira (6).



Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia (DP), em Porto Real, para o registro do cumprimento do mandado e os procedimentos legais. Não obtivemos contato da defesa do suspeito. LEIA MAIS: PRF prende homem com 6 kg de cocaína na via Dutra, em Volta Redonda Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais identificaram uma ordem de prisão expedida em 6 de maio de 2026 pela Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Fazenda Rio Grande, vinculada ao Tribunal de Justiça do Paraná. O mandado foi expedido em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Conforme o documento, a dívida registrada na ocasião era de R$ 6.082,59, e a ordem judicial tinha validade até esta sexta-feira (6).Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia (DP), em Porto Real, para o registro do cumprimento do mandado e os procedimentos legais. Não obtivemos contato da defesa do suspeito.

Carga de produto tóxico estava sem sinalização

Além da situação judicial do condutor, a fiscalização identificou uma série de irregularidades no transporte da carga. A carreta levava 25.110 quilos de cloreto de metileno, também conhecido como diclorometano, substância classificada como produto perigoso tóxico e identificada pelo número ONU 1593.



O material estava acondicionado em tambores distribuídos sobre paletes no compartimento de carga. No entanto, segundo a PRF, o veículo não apresentava a sinalização externa obrigatória para o transporte desse tipo de produto.



Os agentes também verificaram que os tambores não estavam devidamente amarrados. A falta de fixação adequada comprometia a estabilidade da carga durante o deslocamento, criando a possibilidade de movimentação dos recipientes, queda e eventual vazamento da substância.



De acordo com a avaliação da equipe, um acidente envolvendo aquele carregamento poderia provocar o derramamento do produto químico, com risco à saúde e à vida das pessoas envolvidas na ocorrência e de outros usuários da rodovia.

Motorista não tinha curso obrigatório

Outra irregularidade constatada foi a ausência do Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos (CETPP), exigido para motoristas que conduzem veículos com esse tipo de carga. Diante das infrações, a PRF aplicou multas que somaram R$ 8.088,70. O veículo permaneceu retido na delegacia até que fosse apresentado outro condutor habilitado, com o curso especializado exigido, e todas as demais irregularidades fossem corrigidas.



O caminhoneiro permaneceu preso em razão do mandado judicial relacionado à dívida de pensão alimentícia. Segundo a PRF, a liberação estava condicionada à regularização do débito, conforme os procedimentos legais aplicáveis.



A ocorrência reuniu, assim, duas situações distintas identificadas durante a mesma fiscalização: o cumprimento de uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Paraná e as infrações relacionadas ao transporte de uma carga química perigosa na principal ligação rodoviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo.