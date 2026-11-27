Buscas estão sendo realizadas na proximidade onde foi o acidente - Foto: Corpo de Bombeiros/Resende

Buscas estão sendo realizadas na proximidade onde foi o acidenteFoto: Corpo de Bombeiros/Resende

Publicado 27/11/2026 17:23

Um policial militar e um adolescente de 17 anos estão desaparecidos após caírem no Rio Paraíba do Sul durante uma ocorrência na noite de quinta-feira (26), por volta das 21h. O caso aconteceu nas proximidades de uma ponte na divisa entre Porto Real e Resende, perto do acesso à Via Dutra, na altura do km 298, próximo ao bairro Barra 3. As buscas foram iniciadas ainda durante a noite e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros ao longo da madrugada e da manhã desta sexta-feira (27).





De acordo com informações do comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Santos, a ocorrência começou no Polo Industrial de Porto Real, quando uma equipe da PM abordou uma motocicleta ocupada por duas pessoas. A suspeita era de que os ocupantes estivessem envolvidos com o tráfico de drogas.



Segundo o relato do comandante, os dois inicialmente resistiram à abordagem e tentaram fugir, acelerando a motocicleta. Após serem alcançados pelos policiais, eles pararam. Um dos ocupantes, um adolescente de 17 anos, se entregou sem oferecer resistência. O condutor, por sua vez, abandonou a motocicleta e tentou escapar a pé.



Um dos policiais conseguiu alcançar o suspeito nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Durante a tentativa de prisão, em circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, o militar e o jovem caíram na água e desapareceram.



O adolescente que havia se entregado permaneceu no local. Até a última atualização das informações repassadas à reportagem, não havia confirmação sobre o que provocou a queda dos dois no rio. LEIA MAIS: Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende De acordo com informações do comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Santos, a ocorrência começou no Polo Industrial de Porto Real, quando uma equipe da PM abordou uma motocicleta ocupada por duas pessoas. A suspeita era de que os ocupantes estivessem envolvidos com o tráfico de drogas.Segundo o relato do comandante, os dois inicialmente resistiram à abordagem e tentaram fugir, acelerando a motocicleta. Após serem alcançados pelos policiais, eles pararam. Um dos ocupantes, um adolescente de 17 anos, se entregou sem oferecer resistência. O condutor, por sua vez, abandonou a motocicleta e tentou escapar a pé.Um dos policiais conseguiu alcançar o suspeito nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Durante a tentativa de prisão, em circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, o militar e o jovem caíram na água e desapareceram.O adolescente que havia se entregado permaneceu no local. Até a última atualização das informações repassadas à reportagem, não havia confirmação sobre o que provocou a queda dos dois no rio.

Bombeiros mobilizam mergulhadores e apoio aéreo

As buscas começaram ainda na noite de quinta-feira e avançaram pela madrugada. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira, com equipes do Corpo de Bombeiros de Resende atuando tanto no rio quanto nas margens, em uma tentativa de localizar os desaparecidos.



A operação conta com dois mergulhadores, três militares em um bote e outros dois bombeiros responsáveis pelas buscas em uma área de mata próxima ao local da ocorrência. A estratégia envolve a verificação de diferentes pontos do rio e das margens, considerando a possibilidade de que os dois tenham sido levados pela correnteza.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro também foi acionada para prestar apoio aéreo com drones. Os equipamentos serão utilizados para ampliar o alcance das buscas e auxiliar na identificação de possíveis pontos onde os desaparecidos possam estar.



Outro recurso utilizado pelos militares é o sinal de GPS da câmera corporal que estava com o policial no momento da ocorrência. O equipamento teve sua localização identificada em uma área próxima ao ponto da queda. Apesar disso, até a última atualização, realizada nesta sexta-feira, o policial ainda não havia sido encontrado.



As equipes permanecem mobilizadas na tentativa de localizar o militar e o homem que caiu no rio durante a ocorrência. Até o horário informado, nenhum dos dois havia sido encontrado. As circunstâncias da queda ainda deverão ser esclarecidas.