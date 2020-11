Drogas foram apreendidas no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio Divulgação

Rio - A Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal, trabalha para descobrir novas rotas de entradas de drogas no Rio de Janeiro. As ações de combate ao crime organizado estão sendo intensificadas. As apreensões desta quarta-feira (11), de 380 quilos de cocaína no Porto do Rio, e mais 20 quilos de cocaína no Aeroporto Santos Dumont, colocaram as principais linhas de atuação em alerta.



De acordo com o delegado Fabrício Oliveira, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) um homem preso na noite desta quarta-feira (11), no Santos Dumont, na Região Central da capital, confessou em depoimento à polícia que havia feito a mesma rota pelo menos três vezes este ano. Além dele, os agentes prenderam um comparsa que o aguardava do lado de fora do aeroporto.



Apesar da informação, o destino final das drogas não foi divulgado.



Além disso, o homem preso por tráfico de drogas informou que transportava a cocaína pela ponte aérea São Paulo – Rio de Janeiro e que também já realizou uma viagem a Fortaleza para entregar a droga.

MAIS DE UMA TONELADA APREENDIDA EM UMA SEMANA

As apreensões de cocaína no Rio chegam a mais de uma tonelada no Porto do Rio. Na semana passada, a Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam 750 quilos que estavam escondidos em um contêiner.

A droga seria levada para o Porto da Antuérpia, na Bélgica, Europa, em quatro contêineres, segundo a polícia.



Investigadores disseram que parte da droga estava escondida em "big bags", nome dado a sacos utilizados para enviar minério de silício para a Europa.