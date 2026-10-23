A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa Idosa - Foto: Divulgação

A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa IdosaFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 13:55

A Prefeitura de Quatis , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na tarde desta quarta-feira (21), na Estação Cultural, um sarau literário para apresentar o livro de poemas “Saudades e Amores… O Alinhavo das Memórias”. A obra foi produzida pelas integrantes do grupo Feliz Idade, atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos CRAS Dona Júlia Esperança e Maria de Lourdes Batista. A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa Idosa, iniciativa que busca promover a valorização e o respeito à população idosa no município.

O livro reúne poemas que retratam lembranças, sentimentos e experiências de vida das participantes do grupo. A iniciativa destacou a poesia como forma de expressão e de valorização das histórias de cada uma das autoras, além de proporcionar um momento de integração e troca entre as participantes, em um trabalho construído a partir das vivências compartilhadas pelas idosas.

A prévia da obra já havia sido apresentada na abertura da Semana da Pessoa Idosa, realizada na segunda-feira (19), na Câmara Municipal, quando foi informado que o lançamento oficial aconteceria posteriormente. O sarau desta quarta-feira levou o livro ao público em um espaço cultural da cidade.

A atividade faz parte do trabalho desenvolvido pelo SCFV nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O serviço promove a convivência, o fortalecimento de vínculos e a participação social da pessoa idosa por meio de ações coletivas e culturais, criando espaços de encontro e troca de experiências.

Durante o evento, o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, destacou a importância de reconhecer e valorizar as trajetórias de vida das participantes. “É importante valorizar cada uma das participantes pelas suas histórias de vida. Este livro reflete muito amor por tudo o que foi vivido. Nossa gestão buscará sempre respeitar e valorizar os nossos idosos e proporcionar o acesso a atividades culturais e educativas, como a escrita e a poesia”, afirmou.

O evento também contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Hélio Ricardo, e de integrantes da equipe da pasta. Na abertura da Semana da Pessoa Idosa, o secretário havia ressaltado que possibilitar novas vivências à pessoa idosa é uma forma de garantir direitos e promover a inserção social.

A realização do sarau reforça a proposta da Secretaria de Assistência Social de unir arte, memória e convivência no atendimento prestado aos idosos nos CRAS do município.

A Semana da Pessoa Idosa segue com atividades voltadas à valorização, à convivência e à garantia de direitos da população com 60 anos ou mais. A Prefeitura não detalhou, até o momento, o restante da programação nem informou se o livro será distribuído ao público ou disponibilizado em outros espaços do município.