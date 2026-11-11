Feira Literária aconteceu na Feira da Roça de Quatis - Foto: Divulgação/Secom

Feira Literária aconteceu na Feira da Roça de QuatisFoto: Divulgação/Secom

Publicado 11/11/2026 17:12

A Prefeitura de Quatis realizou, no último sábado (7), na Feira da Roça, mais uma edição da Feira Literária de Quatis (FLIQ). Com o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), o evento reuniu atividades culturais, apresentações artísticas e trabalhos desenvolvidos por alunos da Rede Municipal de Ensino, com uma programação voltada à valorização das culturas afro-brasileira e indígena.





Entre as atrações, o público acompanhou uma roda de samba com o grupo Afro Iyá Mi Dunda, que também promoveu uma oficina de turbantes. A programação contou ainda com apresentações de capoeira e maculelê, a cargo da Associação Cultural Sociedade de Capoeira de Carmo de Minas, com o professor Laércio e o mestre Bene, da Capoeira Abadá, do mestre Pretinho, e da Capoeira Dois de Ouro, do professor Café.



Houve também uma exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes. A literatura teve espaço com a participação de autores da região e do Grupo Feliz Idade, da Secretaria Municipal de Assistência Social, formado por idosas que lançaram recentemente o livro de poemas “Saudades e Amores… O Alinhavo das Memórias”.



Os trabalhos apresentados durante a feira foram resultado de projetos desenvolvidos ao longo do ano nas unidades escolares da rede. As atividades envolveram pesquisas e produções dos estudantes sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, dentro da proposta pedagógica da Educação para as Relações Étnico-Raciais, que busca combater o preconceito e valorizar a contribuição de diferentes povos para a formação do país. LEIA MAIS: Quatis realiza primeira feira literária com diversas atividades culturais na Praça da Matriz Entre as atrações, o público acompanhou uma roda de samba com o grupo Afro Iyá Mi Dunda, que também promoveu uma oficina de turbantes. A programação contou ainda com apresentações de capoeira e maculelê, a cargo da Associação Cultural Sociedade de Capoeira de Carmo de Minas, com o professor Laércio e o mestre Bene, da Capoeira Abadá, do mestre Pretinho, e da Capoeira Dois de Ouro, do professor Café.Houve também uma exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes. A literatura teve espaço com a participação de autores da região e do Grupo Feliz Idade, da Secretaria Municipal de Assistência Social, formado por idosas que lançaram recentemente o livro de poemas “Saudades e Amores… O Alinhavo das Memórias”.Os trabalhos apresentados durante a feira foram resultado de projetos desenvolvidos ao longo do ano nas unidades escolares da rede. As atividades envolveram pesquisas e produções dos estudantes sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, dentro da proposta pedagógica da Educação para as Relações Étnico-Raciais, que busca combater o preconceito e valorizar a contribuição de diferentes povos para a formação do país.

Iniciativa e realização do evento

A FLIQ é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME), que busca promover um espaço de valorização da cultura, da diversidade e das atividades desenvolvidas nas escolas, com destaque para a história e as raízes culturais brasileiras. Ao reunir escola, comunidade e artistas locais em um mesmo espaço, a feira aproxima as famílias do trabalho pedagógico e dá visibilidade à produção dos alunos.



A realização do evento na Feira da Roça, espaço tradicional de encontro da população, contribui para ampliar o acesso do público às atividades, que ocorreram em ambiente aberto e de grande circulação. A mistura de linguagens, que vai do samba à capoeira, passando pela literatura e pelas artes visuais, também permite que diferentes faixas etárias participem.



A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o número de escolas e alunos envolvidos, o público estimado nem a data da próxima edição da feira.