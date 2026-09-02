Homem ameaçava vítima e exibia arma nas redes sociais e foi preso pela Polícia Civil - Reprodução/Polícia Civil

Homem ameaçava vítima e exibia arma nas redes sociais e foi preso pela Polícia Civil Reprodução/Polícia Civil

Publicado 02/09/2026 07:46

Queimados - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante em Vila Tinguá, em Queimados, na Baixada Fluminense , suspeito de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava o WhatsApp para intimidar a vítima e chegou a exibir o que aparentava ser uma arma de fogo.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. De acordo com a corporação, a mulher relatou que manteve um relacionamento de sete meses com o suspeito e que, apesar de estarem separados há quase dois anos, continuava recebendo ameaças.

Após um primeiro registro do caso, a Justiça concedeu medidas protetivas à vítima. Ainda segundo o relato apresentado à polícia, o homem passou a descumprir as determinações judiciais por meio do WhatsApp, inclusive com publicações no status do aplicativo nas quais marcava o contato da ex-companheira. Ele também teria ameaçado o atual companheiro dela.

Os agentes foram até o endereço do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado à suposta arma exibida durante as ameaças. No imóvel, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Conforme a investigação, a vítima acreditava que o objeto mostrado pelo homem era uma arma verdadeira.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui antecedentes por roubos com emprego de arma de fogo e outro registro por lesão corporal em contexto de violência doméstica contra outra vítima.

O homem negou as acusações. Durante o interrogatório, ao ser questionado pelos policiais, afirmou que teria “Alzheimer”. Após os procedimentos na delegacia, a previsão era de que ele fosse encaminhado ao sistema prisional. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.