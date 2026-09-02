Homem ameaçava vítima e exibia arma nas redes sociais e foi preso pela Polícia Civil Reprodução/Polícia Civil
Homem é preso por ameaças contra ex-companheira em Queimados
Policiais encontraram simulacro de arma que teria usado aplicativo de mensagens para intimidar a vítima e o atual companheiro dela
Homem é preso por ameaças contra ex-companheira em Queimados
Policiais encontraram simulacro de arma que teria usado aplicativo de mensagens para intimidar a vítima e o atual companheiro dela
PM apreende pistola, granada e drogas após denúncia em Queimados
Segundo a corporação, suspeitos atiraram contra policiais e fugiram para uma área de mata na comunidade da Caixa D’Água
Dois suspeitos são presos com revólver e drogas em Queimados
Policiais do 20º BPM fizeram a abordagem no Campo do Zenith após tentativa de fuga durante patrulhamento
Homem é preso em Queimados após suspeita de agressões e ameaças contra companheira
Segundo as investigações, vítima foi agredida em diferentes episódios e recebeu ameaças após buscar refúgio em um condomínio
Miliciano que monitorava policiais é preso em Queimados
Investigado conhecido como "Renatinho" teria usado grupos de WhatsApp e rádios para repassar informações sobre agentes de segurança
Furgão levado em assalto é recuperado pela PM na Via Dutra
Bolsa e celular da vítima foram encontrados no veículo junto com uma réplica de arma após abordagem na altura de Queimados
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