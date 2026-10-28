Os interessados poderão concorrer a oportunidades em diferentes setores, como transporte, comércio, logística, administração e manutenção - Divulgação

Os interessados poderão concorrer a oportunidades em diferentes setores, como transporte, comércio, logística, administração e manutençãoDivulgação

Publicado 28/10/2026 13:05





Os interessados poderão concorrer a oportunidades em diferentes setores, como transporte, comércio, logística, administração e manutenção. Também haverá vagas destinadas a pessoas com deficiência, estudantes em busca de estágio e jovens aprendizes.



Entre as funções com maior número de oportunidades estão as de motorista de caminhão, carreta, truck e bitrem, com 510 postos disponíveis. Outras 208 vagas são destinadas a motoristas de ônibus, enquanto 130 são para atendentes de restaurante, incluindo posições para pessoas com deficiência.



A programação também prevê 26 vagas para ajudantes de produção e 24 oportunidades para jovens aprendizes.



Além de participar dos processos seletivos, os candidatos poderão receber orientações gratuitas para a elaboração de currículos e conversar diretamente com recrutadores. Algumas empresas poderão realizar entrevistas durante a feira, conforme as etapas de seleção de cada empregador. A organização recomenda que os participantes façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte. Mais de 1.300 vagas de emprego serão oferecidas nesta quarta-feira (28), durante a quarta edição da Feira Emprega Transporte, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. O evento, que acontece das 9h às 16h, reunirá mais de 30 empresas, incluindo empregadores de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita e Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A participação é gratuita.Os interessados poderão concorrer a oportunidades em diferentes setores, como transporte, comércio, logística, administração e manutenção. Também haverá vagas destinadas a pessoas com deficiência, estudantes em busca de estágio e jovens aprendizes.Entre as funções com maior número de oportunidades estão as de motorista de caminhão, carreta, truck e bitrem, com 510 postos disponíveis. Outras 208 vagas são destinadas a motoristas de ônibus, enquanto 130 são para atendentes de restaurante, incluindo posições para pessoas com deficiência.A programação também prevê 26 vagas para ajudantes de produção e 24 oportunidades para jovens aprendizes.Além de participar dos processos seletivos, os candidatos poderão receber orientações gratuitas para a elaboração de currículos e conversar diretamente com recrutadores. Algumas empresas poderão realizar entrevistas durante a feira, conforme as etapas de seleção de cada empregador. A organização recomenda que os participantes façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte.

Moradoras da Baixada conseguiram emprego na edição anterior

A feira também foi responsável por aproximar duas moradoras da Baixada Fluminense de oportunidades de trabalho na edição de 2025. Maria Eduarda Pereira da Silva, de 27 anos, moradora de Duque de Caxias, estava havia quase sete anos fora do mercado formal. Ela procurava uma vaga administrativa quando conheceu, durante o evento, uma oportunidade de atendimento em aeroportos oferecida pela Localiza.



Após participar do processo seletivo, foi contratada em novembro de 2025. Atualmente, trabalha no atendimento da empresa e afirma que a recolocação profissional trouxe mudanças para sua família. “Hoje posso oferecer uma qualidade de vida melhor para meu filho e minha família, e foi através da contratação que pude reacender meus sonhos de carreira”, contou.



Já Isabella Wagner Nazareth Pinto, de 18 anos, moradora de Mesquita, conseguiu o primeiro emprego depois de participar da feira aos 17 anos. Na ocasião, ela buscava uma oportunidade que pudesse conciliar com os estudos e a preparação para o vestibular. Durante o evento, entregou currículos a diferentes empresas e, em maio deste ano, foi chamada para uma entrevista na Auto Viação 1001.



Uma semana depois, recebeu a confirmação da contratação e passou a atuar na área administrativa da empresa.

Feira terá atendimento gratuito aos candidatos

Promovida pelo SEST SENAT, a Feira Emprega Transporte conta com parceria institucional do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



Segundo a diretora da unidade SEST SENAT Deodoro, Dirlene Mendonca Martins de Farias, a proposta é facilitar o contato entre trabalhadores e empresas, inclusive para quem procura a primeira experiência profissional ou tenta retornar ao mercado.



O evento será realizado na unidade do SEST SENAT localizada na Estrada do Camboatá, 135, em Deodoro, das 9h às 16h. A entrada é gratuita, e o cadastro antecipado pode ser feito pelo site empregatransporte.sestsenat.org.br.