Agentes da 7ª cumpriram mandado de prisão contra mulher acusada de tortura, que estava foragida - Divulgação

Agentes da 7ª cumpriram mandado de prisão contra mulher acusada de tortura, que estava foragidaDivulgação

Publicado 29/10/2026 16:58





De acordo com a Polícia Civil, os investigadores conseguiram localizar a mulher na Rua Itaquatia. Com a confirmação do endereço, uma equipe foi até o local para cumprir o mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça. Uma mulher condenada pelos crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi presa na quarta-feira (28), em Queimados, na Baixada Fluminense. A captura foi realizada por agentes da 7ª DP (Santa Teresa), após um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro da condenada.De acordo com a Polícia Civil, os investigadores conseguiram localizar a mulher na Rua Itaquatia. Com a confirmação do endereço, uma equipe foi até o local para cumprir o mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

Suspeita mudava de local com frequência

A ordem judicial está relacionada a uma condenação pelos dois crimes. A identidade da mulher e os detalhes dos episódios que resultaram na sentença não foram divulgados. Foi dito apenas que a mesma era procurada e monitorada desde a condenação e costumava mudar bastante de endereço, dificultando a busca policial pelo seu paradeiro.

A localização foi determinada após policiais avaliarem os locais pelos quais ela já havia passado e determinarem onde ela estaria nos últimos dias, quando confirmaram o fato e puderam efetuar a abordagem e captura sem resistência por parte da condenada.

Encaminhada para presídio

Após a prisão, ela foi levada à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhada ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena. A defesa da suspeita foi procurada pela reportagem até o fechamento, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.