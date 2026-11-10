A Casa da Inovação Ziraldo, em Queimados - Divulgação/ Prefeitura

A Casa da Inovação Ziraldo, em QueimadosDivulgação/ Prefeitura

Publicado 10/11/2026 15:34

inteligência artificial. A qualificação profissional é voltada para quem deseja dar os primeiros passos no universo da tecnologia. O curso terá duração de duas semanas. Nele, os participantes terão contato com os fundamentos da IA, inteligência artificial generativa, chatbots e criação de comandos (prompts).

Casa da Inovação de Queimados está com inscrições abertas , e sem limite de vagas, para o curso gratuito de uso da. A qualificação profissional é voltada para quem deseja dar os primeiros passos no universo da tecnologia. O curso terá duração de duas semanas. Nele, os participantes terão contato com os fundamentos da IA, inteligência artificial generativa, chatbots e criação de comandos (prompts).

De acordo com recente pesquisa, o mercado de inteligência artificial é um dos que mais cresce no brasil e no mundo, com uma forte expansão estrutural impulsionada pela adoção corporativa, investimentos e avanços tecnológicos.



As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (11/11) pelo site www.queimados.rj.gov.br. A organização reforça que para se inscrever, não é necessário ter conhecimento de programação.



Aulas



As aulas serão online e os estudantes podem contar com suporte de um instrutor disponível na Casa da Inovação. Inclusive, o espaço passou a integrar a Cisco Networking Academy, programa educacional de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ao concluir o curso, os participantes poderão obter certificado da Cisco Networking Academy, que poderá ser acrescentado ao currículo e utilizado para comprovar a formação em processos seletivos e oportunidades profissionais.



Para o recebimento do certificado internacional, o aluno precisará alcançar a nota igual ou superior a 70%, de acordo com o critério definido pela plataforma.



Participantes poderão obter certificado da Cisco Networking Academy Divulgação/ Prefeitura

Mercado de Trabalho



Uma das prioridades do prefeito Glauco Kaizer é investir na formação de profissionais para o mercado de tecnologia. Além de construir parcerias que aproximem os moradores de conhecimentos cada vez mais presentes no mercado de trabalho.



"Estamos investindo em espaços e oportunidades que preparem nossa população para as profissões do futuro. Ter uma parceria com a Cisco significa trazer para Queimados uma formação reconhecida internacionalmente e permitir que mais pessoas tenham acesso gratuito a esse conhecimento", destacou o prefeito.



As inscrições para curso gratuito de uso da inteligência artificial na Casa da Inovação de Queimados estão abertas no site www.queimados.rj.gov.br. Vale lembrar que não é necessário ter conhecimento de programação.