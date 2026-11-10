A Casa da Inovação Ziraldo, em QueimadosDivulgação/ Prefeitura
Inscrições abertas para curso gratuito de inteligência artificial em Queimados
Formação profissional com vagas ilimitadas será on-line e alunos receberão certificação internacional
Aulas
Mercado de Trabalho
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Mulher condenada por tortura é localizada e presa em Queimados
Policiais cumpriram mandado de prisão contra a condenada, que também responde por porte ilegal de arma
Oportunidades de emprego para moradores da Baixada Fluminense
Evento gratuito terá participação de empresas da Baixada e oportunidades para diversos cargos e formações
Entenda dinâmica da abordagem que resultou na morte de secretário de Queimados
Foram dois momentos em que veículo foi alvo de tiros de seis policiais, que confessaram disparos
Viúva de secretário morto pela PM relata que ele havia bebido antes de dirigir
Em depoimento à Polícia Civil, Cintia Belchior disse que estava acompanhando trajeto do marido para a casa, em Queimados
Queimados decreta luto de três dias após morte de ex-vereador
Governador em exercício determina afastamento de policiais envolvidos na abordagem que matou Jeferson da Linave
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