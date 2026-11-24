Cassiane, Fernando e Sorocaba, Yan e Sorriso Maroto se apresentam de 27 a 29 de novembro, no Parque de Eventos - Divulgação/ Ascom

Cassiane, Fernando e Sorocaba, Yan e Sorriso Maroto se apresentam de 27 a 29 de novembro, no Parque de EventosDivulgação/ Ascom

Publicado 24/11/2026 15:18 | Atualizado 24/11/2026 17:23

27 a 29 de novembro, e segue com atrações gratuitas, culturais e gastronômicas para todos os públicos.

Nesta semana, o município de Queimados celebra seus 36 anos de história . A programação especial acontece de, e segue com atrações gratuitas, culturais e gastronômicas para todos os públicos.

A festa começa sempre às 19h, no Parque de Eventos, no bairro Pacaembu, onde será palco de apresentações gratuitas de Cassiane, Fernando e Sorocaba, Yan e Sorriso Maroto. A participação popular nos shows será mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. A iniciativa une as comemorações do aniversário da cidade a uma ação de solidariedade.



Confira a programação



Na sexta-feira (27) quem sobe ao palco é Cassiane, um dos grandes nomes da música gospel brasileira, conhecida por canções que atravessam gerações. A cantora promete trazer à cidade seus principais sucessos.



No sábado (28), é a vez de tirar a bota do armário e preparar o coração sertanejo. A dupla Fernando e Sorocaba assume o comando da festa com uma mistura de romantismo, sofrência e músicas que não deixam ninguém parado.



E para fechar as comemorações, o domingo (29) recebe o cantor Yan, um dos nomes em destaque na nova geração do pagode, além do grupo Sorriso Maroto, conhecido por sucessos românticos que conquistaram o público ao longo de mais de duas décadas.



Mais de 60 mil pessoas ao longo dos três dias



a organização contará com um esquema especial de segurança envolvendo policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), segurança privada e Guarda Municipal.



“Estamos preparando uma festa para celebrar os 36 anos da nossa cidade com os moradores, que são os verdadeiros protagonistas dessa história. Nossa expectativa é receber mais de 60 mil pessoas ao longo dos três dias. Pensamos em uma programação que reúne diferentes estilos musicais, valoriza os empreendedores locais e permite que as famílias aproveitem esse momento com tranquilidade”, disse o prefeito Glauco Kaizer.



O trabalho também terá o apoio do Centro Integrado de Segurança de Queimados (CISQ), que utilizará as câmeras com recursos de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.



Espaço dedicado às empreendedoras do município



Uma feira de artesanato será dedicada às empreendedoras do município. A proposta é aproveitar a movimentação da festa para dar visibilidade aos pequenos negócios e ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos locais.



Serviço - 36 anos de Queimados

Data: 27, 28 e 29 de novembro

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Eventos de Queimados (Rua Harpia, s/nº, Pacaembu)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível.