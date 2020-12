Revéillon 2020 em Quissamã. Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 30/12/2020





QUISSAMÃ - A festa de Réveillon em Quissamã, no Norte Fluminense, está cancelada nesta virada de ano, de 2020 para 2021. A decisão da prefeita Fátima Pacheco, tem o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e a propagação da Covid-19.

“Seguindo a maioria dos municípios do estado do Rio, em atenção aos protocolos de prevenção e combate à pandemia do Novo Coronavírus, bem como em solidariedade às famílias que perderam entes queridos para a Covid-19, a prefeitura municipal de Quissamã não promoverá atividades comemorativas ao Réveillon”, informou o governo.

No entanto, o município não emitiu decretos específicos para regulação de medidas de enfrentamento e combate à pandemia durante as festividades de Natal e Réveillon, mantendo-se as regras anteriormente editadas para disciplinar a abertura do comércio, evitar aglomerações, usar máscaras e álcool em gel, respeitar distanciamento social, dentre outras.