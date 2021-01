A droga apreendida foi levada para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP). Divulgação/GMC

Por Bertha Muniz

QUISSAMÃ - Agentes da Guarda Municipal de Carapebus, no Norte Fluminense, realizaram a apreensão de 1.860 trouxinhas de maconha que estavam dentro de uma residência, na tarde desta quinta-feira (7). A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima enviada à Central de Emergências.



A casa onde o material entorpecente foi encontrado fica dentro de um condomínio no bairro Ubás. A Polícia Civil foi acionada para dar apoio à ocorrência. Segundo agentes da GMC, dois suspeitos fugiram do local ao avistarem a chegada das viaturas. Ninguém foi preso. A droga apreendida foi levada para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

Alguns ainda insistem em dizer que a GMC só serve para tomar conta de bens municipais. No entanto, a cada dia, a cada ocorrência nossos agentes têm demonstrado que estão aqui, para fazer a diferença, para fazer algo mais, fazer algo melhor para a nossa população, cuidando do nosso maior patrimônio, o cidadão carapebuense. Conte com a GMC, nosso número é 153 e o 22 – 27683110”, salientou o GM Eduardo, que participou da ação.